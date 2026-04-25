Служебная собака нашла спрятанные матросом наркотики на траулере в Приморье

26-летнего жителя Приморья обвиняют в незаконном хранении наркотиков в крупном размере и контрабанде. Перед международным рейсом он пронес на рыболовецкий траулер более 50 граммов запрещенных веществ и спрятал их в каюте среди личных вещей. Судно стояло на рейде в акватории морского порта Находка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Во время таможенного досмотра на борт поднялся кинолог со служебной собакой. Та учуяла запах и указала на место тайника. Матрос попытался выбросить свертки через иллюминатор, но его остановили и изъяли пакеты.
«Наркотики были обнаружены в ходе таможенного досмотра кинологом со служебной собакой, которая почувствовала запаховые следы», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Прокурор утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд Приморского края по статьям о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта и о контрабанде наркотиков в крупном размере.