Служебная собака нашла спрятанные матросом наркотики на траулере в Приморье

26-летнего жителя Приморья обвиняют в незаконном хранении наркотиков в крупном размере и контрабанде. Перед международным рейсом он пронес на рыболовецкий траулер более 50 граммов запрещенных веществ и спрятал их в каюте среди личных вещей. Судно стояло на рейде в акватории морского порта Находка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".