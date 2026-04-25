Жога назвал атаки по Екатеринбургу и Челябинской области военным преступлением

«Это военное преступление в очередной раз показывает: враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны!» — пишет Жога.
Также полпред призвал жителей Свердловской и Челябинской областей сохранять спокойствие, соблюдать бдительность. По его словам, обстановка находится на контроле.
Напомним, беспилотник Вооружённых сил Украины врезался в высотное здание в центре Екатеринбурга. В результате удара выбило стёкла на верхних этажах. 50 жителей здания были эвакуированы из здания, им предложили размещение в ПВР. Шесть человек обратились за медицинской помощью. У большинства пострадавших диагностировали лёгкое отравление продуктами горения. Попытку беспилотной атаки на объект инфраструктуры пресекли в Челябинской области. Жертв и разрушений нет.
