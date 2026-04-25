Кибермошенники переориентировались на дачников

Садоводам и огородникам рассылают фальшивые уведомления о штрафах за нарушения, якобы обнаруженные на их участках, и предлагают оплатить штрафы со скидкой, пока есть возможность.
В 2026 году дачное законодательство ужесточили, и злоумышленники активно используют этот инфоповод.
Если уведомления приходят через SMS или по электронной почте, это должно насторожить. После перехода по вредоносной ссылке телефон дачника передаётся в call-центр мошенников, и его пытаются обмануть по стандартной многоходовке с инсценировкой взлома аккаунта на портале «Госуслуг».
Также мошенники могут взимать с дачников несуществующие сборы на различные нужды СНТ: восстановление летнего водопровода или электрических сетей, спил старых или повреждённых деревьев
Как рассказали опрошенные «Известиями» эксперты, в январе 2026 года аналитики обнаружили в интернете выгрузку информации по 10 тыс. СНТ: названия, адреса, ИНН, номера телефонов. Раньше кадастровые данные были публичными, поэтому сведения о владельцах участков найти в открытых источниках реально. Облегчает задачу злоумышленников длительное владение участками, многим гражданам дачи принадлежат десятки лет.
С 1 марта 2026 года вводится административное наказание за несоблюдение требований по уничтожению борщевика. Для физических лиц штрафы могут колебаться в диапазоне от 20 до 50 тысяч рублей, санкция предусмотрена статьёй 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв).