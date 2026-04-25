На семь лет осудили мужчину за перевозку 500 кг осетровых в Атырау

«В текущем году приговором суда к уголовной ответственности привлечен житель города Атырау, у которого в ходе обыска автотранспорта было обнаружено и изъято 501,9 кг рыбы осетровых пород. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на семь лет», — говорится в сообщении в субботу.
Кроме того, он обязано возместить свыше Т304 млн материального ущерба и государственной пошлины.
По данным ведомства, по итогам 2025 года в регионе зарегистрировано 30 экологических правонарушений. В течение года в суд было направлено 11 уголовных дел с обвинительными актами, по результатам которых осуждены 10 человек.