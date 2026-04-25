Бочаров: под Волгоградом ликвидирован пожар на промбазе после атаки БПЛА

Губернатор Волгоградской области прокомментировал ситуацию в регионе, который 25 апреля подвергся атакам украинских БАЛА.
— Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отразили террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. В Котельниковском районе в результате падения обломков в хуторе Караичев на территории промышленной площадки произошло возгорание строительных материалов на площади 50 м². Пожар ликвидирован, пострадавших нет, — заявил Андрей Бочаров.
Напомним, по данным Минобороны в Волгоградской области ночью 25 апреля работали силы ПВО по уничтожению вражеских беспилотников. Всего над регионами России, включая Волгоградскую область, было сбито 127 БПЛА.
В Волгоградской области накануне, 24 апреля, был объявлен режим беспилотной опасности, который действовал около 11 часов. Аэропорт Волгограда также был закрыт по распоряжению Росавиации.