Мошенники наклеивают фальшивые QR-коды на прокатные самокаты

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров предупредил о росте мошеннических атак на подростков во время подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Активность злоумышленников усиливается в конце апреля — начале мая. Школьники проходят промежуточные аттестации и готовятся к экзаменам, что увеличивает нагрузку и снижает внимательность. В поисках материалов подростки пользуются онлайн-сервисами и могут переходить по фишинговым ссылкам. Машаров отметил, что в этот период особенно важен контроль со стороны родителей.