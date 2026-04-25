В Омской области гость угнал ВАЗ и попал в ДТП на глазах у хозяйки

В Любинском районе возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля ВАЗ. Заявление в полицию подала 42-летняя жительница села Протопоповка. Женщина оценила материальный ущерб в 50 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
История началась с того, что потерпевшая недавно приобрела машину и временно оставила её во дворе у знакомой. В день происшествия к хозяйке дома приехал в гости родственник. Заметив автомобиль, мужчина без разрешения взял ключи, висевшие в коридоре, и отправился в ближайший магазин.
Однако поездка быстро закончилась аварией: проехав всего несколько метров, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Всё произошло на глазах у владелицы машины — она как раз возвращалась с урока по вождению.
Осмотр показал, что автомобиль получил серьёзные повреждения, а основной удар пришёлся на левую сторону: пострадали кузов, крыло, бампер и колесо. Сначала стороны договорились мирно — мужчина пообещал оплатить ремонт и возместить ущерб. Но позже ранее судимый фигурант отказался выполнять свои обязательства, и потерпевшая была вынуждена обратиться в полицию.
По данному факту дознаватель возбудил уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».