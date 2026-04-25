Известный спасатель из Читы пропал под лавиной в Бурятии

Группа из семи человек поднималась к пику Конституции. На перевале 26-го партийного съезда на них сошла лавина. Четверых туристов накрыло снежной массой. Трое оказались в стороне от схода, они получили травмы и вызвали помощь по рации. Сотрудники МЧС обнаружили под завалом тело женщины. Выживших доставили в больницу: один находится на стационарном лечении, двух отпустили после осмотра.