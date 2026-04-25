ДТП произошло на внешней стороне 1-го километра МКАД

На внешней стороне 1-го километра МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные подразделения. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Уточняется, что обстоятельства аварии и информация о пострадавших устанавливаются.
Движение в районе происшествия затруднено, водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты, передает Telegram-канал Дептранса.
Ранее в результате столкновения автобуса с грузовиком в Гатчинском районе Ленинградской области один человек погиб и еще 10 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе главном управлении МЧС РФ по региону. Авария произошла в Сяськелевском сельском поселении на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги.