Российские ПВО ночью сбили дроны ВСУ в четырёх районах Ростовской области

Как сообщает донской губернатор в MAX, минувшей ночью 25 апреля 2026 года во время отражения воздушной атаки российскими военными было уничтожено около десятка БПЛА ВСУ в четырёх районах Ростовской области.
Уточняется, что вражеские дроны были перехвачены и уничтожены в Чертковском, Милютинском, Миллеровском, Неклиновском районах.
Юрий Слюсарь также сообщил о том, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Она будет уточняться.
Всего же за прошедшую ночь, как сообщает Минобороны России, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями нашей страны.
