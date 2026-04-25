Российские ПВО ночью сбили дроны ВСУ в четырёх районах Ростовской области

Об этом сообщает донской губернатор Юрий Слюсарь.

Как сообщает донской губернатор в MAX, минувшей ночью 25 апреля 2026 года во время отражения воздушной атаки российскими военными было уничтожено около десятка БПЛА ВСУ в четырёх районах Ростовской области.

Уточняется, что вражеские дроны были перехвачены и уничтожены в Чертковском, Милютинском, Миллеровском, Неклиновском районах.

Юрий Слюсарь также сообщил о том, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Она будет уточняться.

Всего же за прошедшую ночь, как сообщает Минобороны России, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями нашей страны.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше