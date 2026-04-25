В Челябинске накрыли SPA-салон со «жрицами любви»

Полиция нагрянула в один из SPA-салонов Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что сотрудники МВД отреагировали на жалобы жителей на работу заведения, расположенного в Центральном районе.
При силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии они решили проверить законности деятельности мужского клуба.
«Полицейские детально изучили документацию салона, опросили его сотрудников на предмет осуществления незаконной деятельности по оказанию услуг приватного характера. На одну из сотрудниц составлен административный протокол за занятие проституцией», — отметили в ГУ МВД региона.
Также отмечается, что такие рейды проводятся на регулярной основе, они направлены «на пресечение незаконной деятельности заведений, оказывающих услуги приватного характера и скрывающихся за вывесками SPA-салонов».