Эвакуировали 50 человек: Что известно об атаке БПЛА на регионы России 25 апреля

В ночь на 25 апреля украинские беспилотники самолетного типа атаковали 14 регионов России. Силами ПВО и мобильных групп Росгвардии перехвачено более 150 летательных аппаратов противника.
Как сообщает Минобороны России, дроны-камикадзе уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Курской, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областями, а также в Крыму и Татарстане. Часть беспилотников была сбита над акваториями Черного и Азовского морей.
Особо беспокойная ночь выдалась для жителей регионов Уральского федерального округа. В Екатеринбурге в результате атаки беспилотника получил повреждения многоэтажный жилой дом. Как сообщил глава региона Денис Паслер, из здания бойцами МЧС были эвакуированы 50 человек.
«На месте происшествия работают специалисты спасательных служб. Информация уточняется», — добавил губернатор.
Беспилотник самолетного типа попытался атаковать промышленный объект на территории Челябинской области, но был сбит расчетами ПВО. Повреждений промышленной и жилой инфраструктуры не зарегистрировано. Пострадавших также нет.
Пять БПЛА противника были перехвачены силами противовоздушной обороны РФ над Воронежской областью. Как сообщил глава региона Александр Гусев, украинские дроны были уничтожены над двумя городами и одним из районов области. По предварительной информации, при падении обломков БПЛА местные жители не пострадали. Разрушений жилых зданий и объектов инфраструктуры также нет.
Фрагменты сбитого БПЛА повредили крыши трех многоквартирных жилых домов в Калуге.
А территорию Ростовской области ночью 25 апреля атаковали около десятка беспилотников самолетного типа. Кроме того, несколько раз в регионе объявлялась ракетная тревога. Позже глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что противник атаковал беспилотниками четыре района Ростовской области. Около десятка БПЛА перехвачено и уничтожено в Чертковском, Милютинском, Миллеровском, Неклиновском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — уточнил он.
В Волгоградской области обломки сбитого дрона упали на территории промышленной площадки в хуторе Караичев. Загорелись строительные материалы на площади 50 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен силами МЧС.
Всего в ночь на субботу военные перехватили 127 беспилотников самолетного типа.
Дополнительно 25 дронов-камикадзе были уничтожены мобильными огневыми группами Росгвардии на территории Запорожской и Херсонской областей.