Губернатор раскрыл подробности отражения атаки на Воронежскую область ночью

Дежурные силы ПВО отразили атаку беспилотников на Воронежскую область в ночь на 25 апреля, сообщил губернатор Александр Гусев.
Над двумя городами и одним районом уничтожено пять БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.
Опасность атаки действовала в Воронежской области с 18:43 24 апреля до 1:18 25 апреля. Под угрозой удара находились четыре муниципалитета.
