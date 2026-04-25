Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор раскрыл подробности отражения атаки на Воронежскую область ночью

Над двумя городами и одним районом уничтожено пять БПЛА.

Источник: АиФ Воронеж

Дежурные силы ПВО отразили атаку беспилотников на Воронежскую область в ночь на 25 апреля, сообщил губернатор Александр Гусев.

Над двумя городами и одним районом уничтожено пять БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

Опасность атаки действовала в Воронежской области с 18:43 24 апреля до 1:18 25 апреля. Под угрозой удара находились четыре муниципалитета.

