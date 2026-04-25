В Иркутске 25-летний мужчина ответит в суде за обстрелянную машину знакомого

В Ленинском районе Иркутска перед судом предстанет 25-летний мужчина, обвиняемый в хулиганстве с применением оружия и умышленном повреждении имущества. Как сообщили в СУ СКР Иркутской области, 19 ноября 2025 года двое мужчин на автомобиле ехали по объездной Ленинского района в сторону Ангарска. На пути им встретилась машина знакомого, с которым у них давно не складывались отношения.
— Злоумышленники догнали это транспортное средство, полагая, что им управляет его владелец. Используя незначительный повод, они приблизились к автомобилю и, двигаясь с одинаковой скоростью, произвели несколько выстрелов из травматического пистолета калибра 9 мм в сторону транспортного средства, после чего скрылись, — поделились правоохранители.
Парни не видели, кто находится в салоне автомобиля: окна были тонированы. Однако за рулём оказалась девушка — она и пострадала от действий нападавших. Уголовное дело в отношении одного из обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу.