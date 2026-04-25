Приморского чиновника будут судить из-за нападения собаки на ребёнка

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела о халатности чиновника администрации Надеждинского района. По версии следствия, бездействие чиновника привело к нападению бродячей собаки на ребёнка.
О завершении следствия сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета накануне. Фигурантом дела стал начальник управления жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 УК РФ. Речь идёт о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
По данным следствия, инцидент стал следствием системных нарушений обвиняемого. В период с июля по октябрь 2025 года чиновник знал о наличии большого числа безнадзорных собак. Кроме того, поступала информация об их агрессивном поведении и нападениях на жителей. Несмотря на это, необходимых мер принято не было.
В частности, чиновник не обеспечил своевременное заключение контракта на отлов и содержание безнадзорных животных. Это привело к отсутствию контроля над ситуацией. В результате одна из собак напала на 9-летнего мальчика и причинила ему телесные повреждения.
Следователи отмечают, что в ходе расследования была собрана достаточная доказательственная база. Проведены необходимые экспертизы и опрошены свидетели. Материалы дела подтверждают причинно-следственную связь между бездействием обвиняемого и произошедшим. Уголовное дело оформлено в установленном порядке.
В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Там будет дана правовая оценка действиям должностного лица. В случае признания вины ему может грозить предусмотренное законом наказание. Правоохранительные органы подчёркивают важность своевременного реагирования на подобные угрозы.