Частный дом поврежден из-за атаки БПЛА в Орловской области

В Орловской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) получил повреждения частный дом. Об этом 25 апреля сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодняшней ночью на территории Орловской области уничтожены три вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждено остекление одного частного домовладения», — говорится в сообщении в мессенджере MAX.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в этот же день сообщил, что силы ПВО перехватили около десятка вражеских дронов над четырьмя районами региона. Уточнялось, что пострадавших нет.

