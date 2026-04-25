Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии питбайкеры увязли в болоте

В Стерлитамакском районе молодые питбайкеры столкнулись с непредвиденными трудностями.

Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, три юных жителя Стерлитамака отправились кататься на питбайках в районе населённого пункта Заливной. Ребята не ожидали, что из-за прошедшего ранее дождя наткнутся на непреодолимую грязь и увязнут в болотистой местности.

Ситуация осложнилась наступлением сумерек, когда выяснилось, что один из кроссовых мотоциклов вышел из строя. В связи с возникшими трудностями, молодые люди обратились за помощью по номеру 112.

На помощь оперативно выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, сотрудники полиции и родственники.

Поисковые мероприятия осложнялись неустойчивым сигналом мобильной связи и труднодоступной местностью. К счастью, под утро все трое друзей были найдены и в медицинской помощи не нуждались.

Любителям экстремальных видов спорта в ведомстве напомнили, что, отправляясь в путь, необходимо учитывать погодные условия, состояние дорог и время суток, чтобы успеть вернуться допоздна. Для катания на питбайке подходят специально оборудованные трассы и территории. Убедитесь, что ваш транспорт исправен, и проинформируйте близких о вашем маршруте.

В сложной ситуации можно обращаться за помощью по номеру 112.