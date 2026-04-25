В Башкирии питбайкеры увязли в болоте

Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, три юных жителя Стерлитамака отправились кататься на питбайках в районе населённого пункта Заливной. Ребята не ожидали, что из-за прошедшего ранее дождя наткнутся на непреодолимую грязь и увязнут в болотистой местности.
Ситуация осложнилась наступлением сумерек, когда выяснилось, что один из кроссовых мотоциклов вышел из строя. В связи с возникшими трудностями, молодые люди обратились за помощью по номеру 112.
На помощь оперативно выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, сотрудники полиции и родственники.
Поисковые мероприятия осложнялись неустойчивым сигналом мобильной связи и труднодоступной местностью. К счастью, под утро все трое друзей были найдены и в медицинской помощи не нуждались.
Любителям экстремальных видов спорта в ведомстве напомнили, что, отправляясь в путь, необходимо учитывать погодные условия, состояние дорог и время суток, чтобы успеть вернуться допоздна. Для катания на питбайке подходят специально оборудованные трассы и территории. Убедитесь, что ваш транспорт исправен, и проинформируйте близких о вашем маршруте.
В сложной ситуации можно обращаться за помощью по номеру 112.