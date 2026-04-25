В Волгоградской области отразили атаку беспилотников

«Сегодня ночью подразделения ПВО министерства обороны России отразили террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации региона.
Губернатор добавил, что в Котельниковском районе в результате падения обломков в хуторе Караичев на территории промышленной площадки произошло возгорание строительных материалов на площади 50 квадратных метров, пожар ликвидирован, пострадавших нет.