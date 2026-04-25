В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность» утром 25 апреля

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило о введении в регионе режима «Беспилотная опасность» утром 25 апреля.
В ведомстве отмечают, что все оперативные службы уже оповещены о ситуации и находятся в состоянии полной готовности. Жителей региона просят сохранять спокойствие, быть бдительными и не поддаваться панике.
При обнаружении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или их обломков жителей просят не приближаться к ним, не трогать руками и сразу сообщать о находке. Номер для вызова всех экстренных служб — 112.
Напомним, ранее режим опасности БПЛА вводили в регионе 15 апреля.
