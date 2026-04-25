Трех пропавших под Волгоградом рыбаков нашли погибшими

В Волгоградской области обнаружены тела троих из четырех рыбаков, пропавших 24 апреля в Светлоярском районе. Поиски четвертого мужчины продолжаются. Об этом сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.
По данным регионального ГУ МВД, четверо мужчин отправились на рыбалку в пятницу, 24 апреля, и перестали выходить на связь. В ходе поисково-спасательных мероприятий спасатели обнаружили и извлекли из воды тела погибших.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, поисковая операция началась в пятницу, 24 апреля, сразу после исчезновения маломерного судна с рыбаками у поселка Светлый Яр. Через некоторое время удалось найти частично затонувшую лодку, но без рыбаков.