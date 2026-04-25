Стало известно точное число БПЛА, пытавшихся атаковать Воронежскую область

Беспилотники были обнаружены в небе над двумя городами и двумя районами.

Источник: АиФ Воронеж

Всего минувшей ночью над Воронежской областью уничтожили и подавили восемь беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Гусев.

БПЛА были обнаружены в небе над двумя городами и двумя районами.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул глава региона.

