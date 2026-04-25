Стало известно точное число БПЛА, пытавшихся атаковать Воронежскую область

Всего минувшей ночью над Воронежской областью уничтожили и подавили восемь беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Гусев.
БПЛА были обнаружены в небе над двумя городами и двумя районами.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул глава региона.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше