Двенадцатилетняя девочка впала в кому после инцидента в бассейне отеля Москвы

Пострадала двенадцатилетняя участница детских соревнований по плаванию из Санкт-Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

В Москве двенадцатилетняя участница детских соревнований по плаванию из Санкт-Петербурга впала в кому после инцидента в бассейне одного из столичных отелей.

Как передает РЕН ТВ, происшествие случилось в спортивном центре гостиницы «Radisson Славянская» на западе Москвы. Во время тренировки в бассейне девочка начала тонуть и захлебываться.

Очевидцы оперативно вытащили ребенка из воды и провели реанимационные мероприятия до прибытия медиков. После этого девочку госпитализировали. О ее текущем состоянии никакой официальной информации пока не поступало.

Напомним, в августе прошлого года в бассейне также пострадала 12-летняя девочка. Инцидент произошел в развлекательном комплексе, когда волосы девочки затянуло в решетку на дне бассейна. Ребенок не смог самостоятельно всплыть, но был спасен спасателем и мамой. Пострадавшая была госпитализирована.