12-летняя спортсменка из Петербурга впала в кому после занятий в отеле в Москве

Раньше в Оренбурге ребёнок упал в открывшийся колодец, но смог спастись, ухватившись за край люка. Всё случилось у дома № 13 по улице Автомобилистов. Малыш наступил на крышку, она не выдержала, и он провалился вниз. Мать и прохожие сразу бросились на помощь и вытащили мальчика. Камеры видеонаблюдения показали, что дети подходили к этому люку и раньше.