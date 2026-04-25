12-летняя девочка впала в кому после инцидента в московском бассейне

Двенадцатилетняя участница соревнований из Санкт-Петербурга впала в кому после происшествия в бассейне спортивного центра при отеле на западе Москвы. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.
Как сообщает РЕН ТВ, во время тренировочного процесса школьница начала тонуть и захлебываться водой. Находящиеся рядом люди оперативно извлекли пострадавшую из чаши бассейна и провели комплекс реанимационных мероприятий до прибытия медиков.
По информации Telegram-канала Baza, ребенок приехал в столицу вместе с группой других детей для участия в спортивных состязаниях. В какой-то момент игры в воде ситуация резко изменилась, и девочка начала терять сознание.
Прибывшая на вызов бригада скорой помощи экстренно госпитализировала пострадавшую. Несмотря на своевременную помощь очевидцев, после инцидента ребенок впал в кому. Telegram-канал 112 уточняет, что несчастный случай произошел накануне, в настоящее время юная спортсменка находится под опекой врачей.