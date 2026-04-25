Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Румынии сообщило о повреждениях от обломков БПЛА

Осколки беспилотного летательного аппарата повредили пристройку дома и электрический столб в румынском городе Галац на юго-востоке страны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны Румынии.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл в ночь на субботу. Министерство не уточняет, были ли пострадавшие, но указывает, что ущерб был причинён только имуществу. В сообщении также говорится, что фрагменты БПЛА были найдены на месте происшествия.

Минобороны Румынии заявило, что беспилотник вошёл в воздушное пространство страны с территории Украины в ночь на пятницу. В ответ НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, а румынский парламент принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство.

А 22 апреля сообщалось, что истребители шести стран альянса поднялись в воздух после появления двух российских бомбардировщиков Ту-22М3. Для перехвата с авиабазы альянса в литовском Шауляе подняли французские истребители Rafale, а также самолёты из Польши, Швеции, Финляндии, Дании и Румынии.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

