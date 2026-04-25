РЕН ТВ: 12-летняя девочка впала в кому после инцидента в бассейне отеля в Москве

На западе Москвы 12-летняя девочка впала в кому после происшествия в бассейне одного из отелей. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщает РЕН ТВ.
По имеющимся данным, инцидент произошел в спортивном центре при гостинице, куда ребенок приехал из Санкт-Петербурга на соревнования. Во время тренировки девочка начала тонуть.
Очевидцы вытащили ее из воды и оказали первую помощь, после чего пострадавшую госпитализировали, передает Telegram-канал.
