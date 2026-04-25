На промбазе в Волгоградской области произошло возгорание после атаки ВСУ

В ночь на 25 апреля Волгоградская область подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО отразили налет, но падение обломков привело к пожару в Котельниковском районе, сообщает «КП-Волгоград».
Губернатор региона Андрей Бочаров прокомментировал инцидент. По его словам, российские подразделения ПВО отразили террористическую атаку, целью которой были объекты энергетической инфраструктуры. В хуторе Караичев Котельниковского района обломки сбитого аппарата упали на промышленную площадку. Это вызвало возгорание строительных материалов на площади около 50 квадратных метров. Глава региона подчеркнул, что пожар оперативно ликвидировали и, самое главное, никто из людей не пострадал.
Эта атака стала частью массированного ночного налета на российские регионы. В Минобороны сообщили, что всего за ночь ПВО перехватили и уничтожили 127 беспилотников самолетного типа над территорией страны, включая Волгоградскую область. Накануне в регионе почти 11 часов действовал режим опасности атаки БПЛА, а Росавиация временно закрывала аэропорт Волгограда для безопасности гражданских судов. Сейчас последствия инцидента в Котельниковском районе полностью устранены.
Ранее KP.RU сообщал, что Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нескольких регионах России. Небо было закрыто в аэропортах Екатеринбурга (Кольцово), Перми, Ижевска и Челябинска (Баландино), а также в аэропорту Тобольска «Ремезов». Все эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.