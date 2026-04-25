В аэропорту Екатеринбурга задержали 18 рейсов

«В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за временного ограничения приема и выпуска воздушных судов задержано 18 рейсов, шесть самолетов ушли на запасные аэродромы. В аэропорту организована работа мобильной приемной для оперативного реагирования на обращения граждан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Уральская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров.
Со ссылкой на местные власти ТАСС сообщал, что жилой дом поврежден в Екатеринбурге в результате атаки БПЛА, эвакуированы 50 человек. В Свердловской области действует режим «Ковер». Закрыто воздушное пространство.