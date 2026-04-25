Количество туристов, погибших при сходе лавины в Бурятии, увеличилось до двух

Число погибших в результате схода лавины на перевале «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык в Бурятии увеличилось до двух человек. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил источник РЕН ТВ.
Отмечается, что еще двое туристов остаются пропавшими без вести.
В региональном управлении МЧС сообщили о возобновлении поисково-спасательных работ на месте происшествия. Ранее их временно приостанавливали из-за неблагоприятных погодных условий и сложного рельефа.
По данным ведомства, к месту направлены 15 спасателей, которые продолжают обследовать район схода лавины, передает телеканал.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили живыми троих туристов, которые попали под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Один из путешественников погиб, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. Уточняется, что в результате происшествия они получили травмы различной степени тяжести.
Утром 24 апреля МЧС по Бурятии сообщило, что лавиной накрыло четверых альпинистов. Позднее в Следственном комитете РФ сообщили, что группа туристов, которая попала под лавину, состояла из семи человек. Трое путешественников находились в стороне от схода лавины, но получили травмы. Им удалось связаться со спасателями по рации.