Пробный удар? Названы место запуска и тип дрона для атаки по высотке в Екатеринбурге

«Этот дрон стоит около $50 тыс., и его использование для таких атак является довольно бюджетным вариантом», — сказал ТАСС Потапов.
Эксперт также предположил, что атака могла быть пробной для тестирования новых двигателей или конструкций, чтобы увеличить дальность полёта. В завершение он подчеркнул необходимость создания единого диспетчерского центра воздушной угрозы для более эффективного предотвращения таких инцидентов.
Ранее дрон ВСУ врезался в высотку в центральной части Екатеринбурга, выбив стёкла на верхних этажах. Шесть человек обратились за медицинской помощью, у них диагностировали лёгкое отравление продуктами горения. Одну пострадавшую госпитализировали. Ранее сообщалось, что город мог атаковать БПЛА типа «Лютый».
