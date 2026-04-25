Пробный удар? Названы место запуска и тип дрона для атаки по высотке в Екатеринбурге

Для атаки на Екатеринбург, возможно, был использован беспилотник FP-1, который был запущен с территории Харьковской области. Эксперт в области беспилотных систем Игорь Потапов отметил, что данный дрон способен пройти расстояние до 1 800 км и обычно используется для атак такого рода.

Источник: Life.ru

«Этот дрон стоит около $50 тыс., и его использование для таких атак является довольно бюджетным вариантом», — сказал ТАСС Потапов.

Эксперт также предположил, что атака могла быть пробной для тестирования новых двигателей или конструкций, чтобы увеличить дальность полёта. В завершение он подчеркнул необходимость создания единого диспетчерского центра воздушной угрозы для более эффективного предотвращения таких инцидентов.

Ранее дрон ВСУ врезался в высотку в центральной части Екатеринбурга, выбив стёкла на верхних этажах. Шесть человек обратились за медицинской помощью, у них диагностировали лёгкое отравление продуктами горения. Одну пострадавшую госпитализировали. Ранее сообщалось, что город мог атаковать БПЛА типа «Лютый».

