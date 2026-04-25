В Тюменской области превентивно ввели режим опасности БПЛА

В Тюменской области объявлен превентивный режим беспилотной опасности — это упреждающая мера для усиления дежурств силовых ведомств, вызванная атаками БПЛА в соседних регионах. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Источник: Life.ru

«Превентивно введенный режим беспилотной опасности — это упреждающая мера безопасности, которая нужна для мобилизации ресурсов и усиления дежурств сотрудников силовых ведомств. Режим введён из-за атаки беспилотников в Екатеринбурге и Челябинской области», — говорится в сообщении.

Утром 25 апреля в Екатеринбурге повреждён жилой дом, эвакуированы 50 человек. В Свердловской области действует режим «Ковёр», воздушное пространство закрыто. В Челябинской области на одном из объектов инфраструктуры пресечена попытка беспилотной атаки.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Волгоградской области на промышленной площадки в хуторе Караичев произошло возгорание после падения обломков сбитого украинского дрона. Власти уточняют, что пострадавших среди мирного населения нет.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше