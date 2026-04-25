Уничтожено 8 украинских дронов на подлёте к Севастополю

«В Севастополе этой ночью военные отразили атаку ВСУ. Сбито 8 БПЛА в районе Северной стороны и мыса Херсонес над морем. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — говорится в тексте.
Ранее, в ночь на 23 апреля, расчёты противовоздушной обороны перехватили 15 украинских беспилотников в Севастополе. Гражданские объекты в городе не пострадали. Пострадавших нет.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше