Уничтожено 8 украинских дронов на подлёте к Севастополю

Российская система ПВО уничтожила в небе над Севастополем восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев. Разрушений на земле нет, никто не пострадал.

Источник: Life.ru

«В Севастополе этой ночью военные отразили атаку ВСУ. Сбито 8 БПЛА в районе Северной стороны и мыса Херсонес над морем. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — говорится в тексте.

Ранее, в ночь на 23 апреля, расчёты противовоздушной обороны перехватили 15 украинских беспилотников в Севастополе. Гражданские объекты в городе не пострадали. Пострадавших нет.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше