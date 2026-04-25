СК расследует атаку ВСУ по жилому дому в Свердловской области

В субботу глава Свердловской области Денис Паслер сообщил об атаке БПЛА по жилому дому в Екатеринбурге, здание было повреждено, эвакуировано 50 человек. Как уточнял глава региона, обошлось без жертв, к медикам обратились шесть человек, одна женщина была госпитализирована.
«Следственный комитет России будет расследовать преступные действия украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Свердловской области», — говорится в сообщении федерального ведомства.
Следователи дадут правовую оценку действиям представителей ВСУ, причастных к совершению преступления, отметили в СК.