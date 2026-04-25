В соцсетях вирусится история выжившей новосибирской туристки с ИИ-фото

Согласно публикациям, Алина Ветрова, пропавшая в Гималаях в 2021 году, якобы стала хранительницей буддийского монастыря в Непале.

В Новосибирской области 25 апреля в социальных сетях и мессенджерах начала активно распространяться история о чудесном спасении туристки из Новосибирска. Согласно этим публикациям, 24-летняя Алина Ветрова, которая считалась погибшей в Гималаях в 2021 году, спустя четыре года найдена живой в отдалённом буддийском монастыре в Непале. Якобы её выходили монахи-отшельники, после чего она приняла постриг и получила новое имя Тензин Долма.

«В соцсетях ходит история про жительницу Новосибирска с ИИ-картинками. Помните историю Алины Ветровой из Новосибирска? Ей было 24, когда в 2021 году она пропала без вести во время одиночного похода к Аннапурне. Теперь съёмочная группа National Geographic якобы наткнулась на неё в монастыре», — пишут пользователи, распространяющие эту историю.

В публикациях утверждается, что Алина выжила после схода лавины, её вылечили травяными отварами, и она осталась жить в высокогорном монастыре, где теперь отвечает за аптеку с 600 видами редких растений.

Однако внимательные читатели обратили внимание, что все иллюстрации к посту явно сгенерированы нейросетями. Отсутствуют официальные подтверждения от National Geographic, МЧС России или посольства РФ в Непале. Родители девушки не делали заявлений о планируемой встрече. История содержит типичные признаки фейка, распространяемого для привлечения внимания и сбора реакций.

Эксперты по работе с ИИ отмечают, что изображения имеют характерные артефакты, выдающие их искусственное происхождение. Новосибирцам рекомендуют проверять информацию из официальных источников, прежде чем воспринимать подобные сенсации всерьёз. На данный момент ни одно из заявлений, содержащихся в вирусных публикациях, не подтверждено документально.