В соцсетях вирусится история выжившей новосибирской туристки с ИИ-фото

В Новосибирской области 25 апреля в социальных сетях и мессенджерах начала активно распространяться история о чудесном спасении туристки из Новосибирска. Согласно этим публикациям, 24-летняя Алина Ветрова, которая считалась погибшей в Гималаях в 2021 году, спустя четыре года найдена живой в отдалённом буддийском монастыре в Непале. Якобы её выходили монахи-отшельники, после чего она приняла постриг и получила новое имя Тензин Долма.