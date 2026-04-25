Врач из уфимской больницы спасла трех пассажиров на борту самолета

Сразу три мужчины поочередно почувствовали себя плохо на рейсе Уфа — Новосибирск — Владивосток.

Источник: Минздрав Башкортостана

Как сообщают в Минздраве РБ, когда стало плохо первому пассажиру, бортпроводники объявили поиск медика. Отозвалась Динара Кулова, заместитель главного врача РКБ имени Куватова по организационно-методической работе.

Она помогла мужчине с резким падением давления, слабостью и головокружением. Затем помощь понадобилась второму пассажиру — донору, сдавшему кровь перед вылетом, — н потерял сознание. Затем сознание потерял третий мужчина.

Врач действовала быстро и уверенно. Всех троих стабилизировали. После посадки их передали наземной медицинской бригаде в состоянии средней тяжести. Жизням пациентов ничего не угрожает.