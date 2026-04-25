Молодой мужчина утонул на реке Карасук в Новосибирской области

Трагедия произошла вечером 24 апреля в посёлке Краснозерское. На реке Карасук, за комхозом у начала улицы Набережная, утонул парень. Информацию об этом сообщила районная газета «Краснозёрская новь» на своей странице во «ВКонтакте».
На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Также отмечается, что этот инцидент стал уже вторым трагическим случаем на территории Краснозерского района за последние двое суток.