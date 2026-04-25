Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарца заподозрили в поддержке нежелательных организаций

В Самаре возбудили уголовное дело из-за переводов на 20 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре задержали мужчину за финансирование организаций, признанных в РФ нежелательными.

По данным следствия, в 2022—2023 годах он перечислил свыше 20 тысяч рублей двум юридическим лицам — благотворительному фонду «Возрождение» и Всеукраинскому духовному центру «Возрождение». Обе организации внесены в реестр нежелательных по решению Генпрокуратуры и Минюста РФ. Их деятельность признана угрожающей конституционному строю и безопасности государства.

В следствии уточнили, что часть средств направлялась на поддержку украинских вооруженных формирований.

Расследование продолжается. Подозреваемому грозит лишение свободы по части 2 статьи 284.1 УК РФ.