Самарца заподозрили в поддержке нежелательных организаций

В Самаре задержали мужчину за финансирование организаций, признанных в РФ нежелательными.
По данным следствия, в 2022—2023 годах он перечислил свыше 20 тысяч рублей двум юридическим лицам — благотворительному фонду «Возрождение» и Всеукраинскому духовному центру «Возрождение». Обе организации внесены в реестр нежелательных по решению Генпрокуратуры и Минюста РФ. Их деятельность признана угрожающей конституционному строю и безопасности государства.
В следствии уточнили, что часть средств направлялась на поддержку украинских вооруженных формирований.
Расследование продолжается. Подозреваемому грозит лишение свободы по части 2 статьи 284.1 УК РФ.