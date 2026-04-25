Самарца заподозрили в поддержке нежелательных организаций

По данным следствия, в 2022—2023 годах он перечислил свыше 20 тысяч рублей двум юридическим лицам — благотворительному фонду «Возрождение» и Всеукраинскому духовному центру «Возрождение». Обе организации внесены в реестр нежелательных по решению Генпрокуратуры и Минюста РФ. Их деятельность признана угрожающей конституционному строю и безопасности государства.