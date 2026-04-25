На Урале задержали подозреваемого в убийстве 19-летней давности

В Свердловской области задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве, совершенном 19 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Красноуфимского районного суда, передает ИА «Уральский меридиан».
По данным следствия, в марте 2007 года на берегу реки Уфы нашли тело человека с признаками насильственной смерти. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.
В апреле 2026 года по подозрению в совершении этого убийства задержали местного жителя Александра. Суд отправил его под стражу — он пробудет в СИЗО как минимум до 22 июня.
Решение пока не вступило в законную силу, у сторон есть три дня на его обжалование.