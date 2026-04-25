На Урале задержали подозреваемого в убийстве 19-летней давности

Жителя Красноуфимска отправили в СИЗО до 22 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве, совершенном 19 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Красноуфимского районного суда, передает ИА «Уральский меридиан».

По данным следствия, в марте 2007 года на берегу реки Уфы нашли тело человека с признаками насильственной смерти. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.

В апреле 2026 года по подозрению в совершении этого убийства задержали местного жителя Александра. Суд отправил его под стражу — он пробудет в СИЗО как минимум до 22 июня.

Решение пока не вступило в законную силу, у сторон есть три дня на его обжалование.