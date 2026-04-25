В Минске 18-летний студент умер во время игры в футбол на стадионе гимназии

Вечером в пятницу, 24 апреля 2026 года, на стадионе гимназии № 14 Минска умер 18-летний студент. Как пишут «Минск-Новости», в управлении Следственного комитета Минска факт смерти молодого человека подтвердили.
К настоящему моменту установлено, что студент играл в футбол, в какой-то момент он почувствовал резкое ухудшение самочувствия и упал.
— Прибывшими сотрудниками скорой медицинской помощи проводились реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось, — отметили в УСК по Минску.
Смерть молодого человека не носит криминального характера. Для установления причин трагедии назначена судебно-медицинская экспертиза.