Жительница Волгоградской области потеряла почти 2 млн рублей из-за мошенников

Женщина поверила «сотрудникам Госуслуг и ФСБ» и отдала все сбережения курьеру.

Источник: Комсомольская правда

В Городищенском районе Волгоградской области произошел очередной случай мошенничества, в результате которого местная жительница лишилась крупной суммы денег. 51-летняя женщина из поселка Кузьмичи обратилась в полицию, рассказав, что за две недели она передала аферистам почти два миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный главк МВД.

По словам потерпевшей, ей регулярно звонили неизвестные, представляясь то сотрудниками портала Госуслуг, то работниками ФСБ. Они убедили ее, что ее деньги находятся под угрозой и их необходимо срочно перевести на «безопасный счет». Несмотря на то, что женщина была осведомлена о подобных схемах мошенничества, она все же последовала инструкциям злоумышленников.

В итоге, жительница Городищенского района сняла все свои сбережения — 1 миллион 700 тысяч рублей. Эти деньги она лично передала неизвестной девушке-курьеру, которая приехала к ней.

Полиция уже возбудила уголовное дело.