В Бурятии нашли тела двух мужчин, попавших под лавину на Мунку-Сардык

Поиски последнего мужчины продолжаются.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Гора Мунку-Сардык забрала еще две жизни. Напомним, 24 апреля группа из семи туристов в сопровождении сертифицированных гидов поднималась к пику Конституции. В этот момент на них сошла лавина. Трое смогли выбраться самостоятельно, получили травмы. Тело женщины было найдено 25 апреля. Как сообщили в республиканском ГО и ЧС, к вечеру ее доставили в район кафе «Белый Иркут» для передачи полицейским.

— В настоящее время продолжаются поиски последнего участника группы — мужчины 1985 года рождения, — поделились спасатели.

В ходе дальнейших поисковых работ под снежным массивом были обнаружены тела еще двоих погибших — 38-летнего и 45-летнего мужчин.