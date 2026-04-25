Полиция начала проверку после жалоб на фотографов с совами в парке «Краснодар»

В Краснодаре ищут владельцев сов, незаконно предлагающих фотосессии с птицами.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Краснодара инициировала разбирательство по факту жестокого обращения с дикими птицами в парке Галицкого. Поводом послужила жалоба местной жительницы, которая в соцсетях предала огласке деятельность уличных фотографов.

По ее словам, на территории парка «Краснодар» регулярно предлагают платные фотосессии с живыми совами. Птицы постоянно находятся на привязи, страдают от дневной жары и городского шума, что губительно для ночных хищников. Особое возмущение вызвало то, что среди «живого реквизита» была замечена сипуха — этот вид занесен в Красную книгу Краснодарского края.

В Управлении МВД России по городу Краснодару оперативно отреагировали на публикацию в соцсетях.

«На основании выявленной информации инициировано проведение проверки, устанавливаются все обстоятельства инцидента. По окончании разбирательства действиям граждан будет дана правовая оценка», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что незаконное использование диких животных в коммерческих целях, особенно видов из Красной книги, влечет за собой административную и уголовную ответственность.