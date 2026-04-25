Пьяная ссора в Сестрорецке закончилась ножевыми ранениями и реанимацией

Пострадавший в крайне тяжёлом состоянии.

Вечером 23 апреля в 20:38 в полицию Курортного района поступило сообщение о драке во дворе дома 23 по улице Володарского в Сестрорецке, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место наряды полиции по горячим следам задержали 35-летнего жителя соседнего дома, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Как было установлено, мужчина распивал алкоголь со своим знакомым. В какой-то момент между ними начались разногласия, переросшие в конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс оппоненту несколько ударов ножом. В крайне тяжёлом состоянии пострадавший госпитализирован в реанимацию городской больницы.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.