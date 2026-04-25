Силовики задержали торговца шпионским оборудованием: он продавал устройства для слежки под видом настольных часов и трекеров

ФСБ Башкирии: житель Татарстана задержан за торговлю шпионскими устройствами.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники УФСБ по Башкирии задержали 42-летнего жителя татарстанского города Альметьевска, который планировал сбыть в регионе партию спецсредств для негласного получения информации. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Мужчина купил в интернете устройства, закамуфлированные под GSM-трекеры и настольные часы. Все они были оснащены функцией скрытой записи звука, а в некоторых ещё и видео. Кроме того, задержанный самостоятельно доработал сетевой фильтр, добавив туда возможность негласной аудиозаписи. Свои товары он разместил на популярном сайте объявлений.

В ходе проверочной закупки продавца шпионского оборудования задержали. При обыске в его квартире в Альметьевске нашли и изъяли 14 устройств.

На основании материалов УФСБ против мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации. Расследование будут вести в Татарстане.