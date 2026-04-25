За сутки в Омской области случилась одна авария с погибшими

За сутки 24 апреля в Омской области на дорогах случилась одна авария, где два человека погибли. Таковы данные областной Госавтоинспекции.
Ведомство уточнило, что во время надзорной деятельности инспекторы возбудили 563 административных делопроизводства за нарушения ПДД. Из них за управление машиной в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования протоколов было 9, за нарушения, допущенные пешеходами, 40.
20 раз инспекторы фиксировали нарушение правил перевозки детей. Шесть раз возбудили делопроизводства за проезд на запрещающий сигнал светофора.