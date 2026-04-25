Стекла теплохода на маршруте «Волгоград-Культбаза» выбило штормовой волной

В Тракторозаводском районе в этот день из-за шторма перевернулась лодка, оказавшегося в воде человека удалось спасти. Но без трагедий не обошлось. В Светлоярском районе накануне пропала лодка с четырьмя рыбаками. Тела троих погибших найдены, четвертого пропавшего ищут до сих пор.