Под суд идут братья, державшие в страхе город Фролово

Уголовное дело, фигурантами которого стали два брата, передано полицией во Фроловский райсуд. Молодые люди держали в страхе местных жителей.
В ходе расследования было установлено, что 1 марта 2025 года они избили у кафе незнакомого им 37-летнего мужчину, а один из братьев разбил об асфальт его мобильный телефон.
11 апреля того же года досталось 21-летнему парню. Он сделал одному из братьев замечание по поводу того, что тот мусорит на улице. В отместку хулиган зашел вслед за обидчиком в магазин и набросился на него на глазах продавца и покупателей.
31 августа 2025-го братья заметили, что 23-летний водитель выпил стакан пива в кафе и сел за руль автомобиля. Когда молодой человек выезжал с парковки, они создали видимость ДТП с их машиной и стали вымогать у потерпевшего 50 тысяч рублей, угрожая сообщить в полицию и по месту его работы, что он управлял авто в нетрезвом виде. Парень так испугался, что согласился и оставил в качестве залога свою «Ладу Приору».
«Все потерпевшие обратились в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемых. 25-ти и 27-летний мужчины вину не признают. Им грозит до семи лет лишения свободы», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.
