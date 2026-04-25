Под суд идут братья, державшие в страхе город Фролово

31 августа 2025-го братья заметили, что 23-летний водитель выпил стакан пива в кафе и сел за руль автомобиля. Когда молодой человек выезжал с парковки, они создали видимость ДТП с их машиной и стали вымогать у потерпевшего 50 тысяч рублей, угрожая сообщить в полицию и по месту его работы, что он управлял авто в нетрезвом виде. Парень так испугался, что согласился и оставил в качестве залога свою «Ладу Приору».