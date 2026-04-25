Под суд идут братья, державшие в страхе город Фролово

Все потерпевшие обратились в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемых. 25-ти и 27-летний мужчины вину не признают.

Уголовное дело, фигурантами которого стали два брата, передано полицией во Фроловский райсуд. Молодые люди держали в страхе местных жителей.

В ходе расследования было установлено, что 1 марта 2025 года они избили у кафе незнакомого им 37-летнего мужчину, а один из братьев разбил об асфальт его мобильный телефон.

11 апреля того же года досталось 21-летнему парню. Он сделал одному из братьев замечание по поводу того, что тот мусорит на улице. В отместку хулиган зашел вслед за обидчиком в магазин и набросился на него на глазах продавца и покупателей.

31 августа 2025-го братья заметили, что 23-летний водитель выпил стакан пива в кафе и сел за руль автомобиля. Когда молодой человек выезжал с парковки, они создали видимость ДТП с их машиной и стали вымогать у потерпевшего 50 тысяч рублей, угрожая сообщить в полицию и по месту его работы, что он управлял авто в нетрезвом виде. Парень так испугался, что согласился и оставил в качестве залога свою «Ладу Приору».

«Все потерпевшие обратились в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемых. 25-ти и 27-летний мужчины вину не признают. Им грозит до семи лет лишения свободы», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как звонок волжанина помог госавтоинспекторам поймать пьяного водителя без прав.