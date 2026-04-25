В Беларуси аферисты заставили инвалида ползти с деньгами, чтобы «спасти» внука

Мошенники вынудили пожилого инвалида ползком передать им деньги.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты заставили инвалида ползти, чтобы передать деньги и «спасти» внука. Как рассказали правоохранители, речь идет о известной уже несколько лет схеме, когда мошенники звонят видом родственников, якобы ставших виновниками автомобильной аварии с последствиями. Для непривлечения их к уголовной ответственности требуют отдать все накопления. Увы, нередко эта схема срабатывает.

О недавнем подобном случае рассказали в телеграм-канале МВД Беларуси.

Пожилому лежачему инвалиду позвонил «внук». Далее мошенники использовали все ту же схему: якобы случилось ДТП, нужны деньги. В ходе разговора аферисты выяснили, что пенсионер лишен возможности свободно передвигаться, а деньги он просто не может передать, поскольку не ходит.

— Но это не остановило нелюдей. Они заставили инвалида доползти до окна и выбросить сбережения на улицу, где их ждал курьер, — отметили в милиции.