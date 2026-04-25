«Крылья Советов» оштрафованы на 100 тыс. за удаления в матче с «Сочи»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) провел заседание, на котором рассмотрел инциденты, произошедшие в матче между «Крыльями Советов» и «Сочи».
Встреча завершилась поражением самарской команды со счетом 2:1. В ходе игры защитник Галдамес был удален с поля, а его партнер Бабкин получил две желтые карточки. В связи с этим КДК РФС принял решение оштрафовать ПФК «Крылья Советов» на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков.
Кроме того, Галдамес будет отстранен на два матча в рамках Российской Премьер-Лиги (РПЛ), один из которых будет зачислен как реальное исполнение наказания, а второй — условно. Испытательный срок для футболиста установлен до конца сезона.