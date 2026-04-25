Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Крылья Советов» оштрафованы на 100 тыс. за удаления в матче с «Сочи»

Встреча завершилась поражением самарской команды со счетом 2:1.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) провел заседание, на котором рассмотрел инциденты, произошедшие в матче между «Крыльями Советов» и «Сочи».

Встреча завершилась поражением самарской команды со счетом 2:1. В ходе игры защитник Галдамес был удален с поля, а его партнер Бабкин получил две желтые карточки. В связи с этим КДК РФС принял решение оштрафовать ПФК «Крылья Советов» на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков.

Кроме того, Галдамес будет отстранен на два матча в рамках Российской Премьер-Лиги (РПЛ), один из которых будет зачислен как реальное исполнение наказания, а второй — условно. Испытательный срок для футболиста установлен до конца сезона.