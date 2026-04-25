Семью Черновых лишили квартир и золота на 900 млн

Имущество семьи экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова обращено в доход РФ. Общая стоимость активов превышает 900 млн рублей. Что отошло государству и какую роль в криминальной схеме «отца кубанского правосудия» играли его дочери и бывшая жена — рассказываем в материале «АиФ-Юг».
Теневая империя Чернова
О нарушении бывшим главой Краснодарского крайсуда Александром Черновым антикоррупционного законодательства стало известно еще осенью 2024 года.
Тогда Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием конфисковать его имущество, приобретенное на криминальные доходы. Расследование показало, что экс-председатель с 1994 по 2019 годы тайно контролировал целую группу коммерческих структур. Прибыль от них он не декларировал, а тратил на элитную недвижимость, дорогие автомобили, драгоценности и предметы роскоши — все оформлялось на подконтрольных лиц и членов семьи.
Новым витком в деле Чернова стала его связь с бывшим председателем Совета судей России Виктором Момотовым, чье незаконно нажитое имущество на 9 млрд рублей также изъяли в доход государства. В иске Генпрокуратуры говорилось о том, что именно экс-глава крайсуда поспособствовал назначению Момотова на столь высокий пост. При том, что последний на тот момент какого-либо опыта работы в судебной системе или правоохранительных органах не имел.
Семья в мантиях
Однако «отец кубанского правосудия» воплощал карьерные стремления не только своих «партнеров», но и членов собственной семьи. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, он помог бывшей супруге Галине Черновой занять пост президента Нотариальной палаты Краснодарского края. А их дочь Елена Рязанская стала вице-президентом этой же палаты — фактически, наследницей поста.
Вторая дочь — Анастасия Шепель — до 24 апреля 2026 года работала судьёй Арбитражного суда Краснодарского края.
Женщины, в свою очередь, пользуясь новыми полномочиями, содействовали главе семейства в сокрытии его коррупционных доходов и схемах переоформления имущества.
Крупнейшая конфискация
В августе 2025 года Красногорский суд Московской области обратил в собственность РФ активы экс-председателя и его подельников крайсуда рыночной стоимостью более 13 млрд рублей. Государству отошли 87 объектов недвижимости на сумму свыше 10 млрд рублей.
Также с ответчиков взыскали 3,1 млрд рублей, которые те получили от продажи коррупционно имущества.
В ноябре того же года Высшая квалификационная коллегия судей лишила Александра Чернова статуса судьи в отставке и, как следствие, всех привилегий, сопутствующих этому званию привелегий. Адвокат Екатерина Антонова в беседе с «АиФ-Юг» рассказывала, что статус служителя Фемиды в отставке даже после окончания работы закрепляет за человеком звание судьи вместе с соответствующими привилегиями.
Он имеет пожизненное финансовое содержание и другие государственные льготы. Кроме того, бывшим судьям гарантируется личная неприкосновенность, из-за которой возбуждение против них уголовных дел невозможно. Но теперь Александр Чернов лишен всего перечисленного и фактически стал обычным человеком с точки зрения закона.
В одной лодке
Теперь ответить по закону пришло время и членам его семьи. Октябрьским районным судом Краснодара в доход России обращено имущество Черновых общей стоимостью порядка 900 млн рублей. Сюда вошли:
- 6 земельных участков площадью 9,1 тысячи кв.м;
- 106 нежилых помещений площадью 10,1 тысячи кв.м;
- 2 жилых дома площадью 822,8 кв.м;
- 22 млн рублей, размещенных на счетах ответчиков в кредитных учреждениях;
- 36 килограмм золота в слитках и монетах.
Кроме того, прекращена нотариальная деятельность Галины Черновой, Елены Рязанской, а также их подконтрольных лиц — Геннадия Сидоренко и Ларисы Сериковой. Решение обращено к немедленному исполнению.
Сам экс-судья неоднократно пытался оспорить решения о конфискации, однако не явился даже на ключевое заседание, где решалась судьба его имущества. По официальной версии — помешало здоровье: Чернов якобы проходит реабилитацию после онкологического заболевания. Но СМИ сообщают, что бывший судья находится на Кипре и не планирует возвращаться в Россию.
Будет ли он оспаривать конфискацию активов бывшей жены и дочерей — покажет время. Но пока государство последовательно разрушает его империю — звено за звеном.
По стопам Чернова
Обыскались в России и его бывшую подопечную — «золотую судью» Елену Хахалеву. Во время процесса об обращении ее имущества в доход государства представитель генеральной прокуратуры заявил, что бывшая судья Краснодарского краевого суда находится в международном розыске.
Напомним, что свое прозвище Хахалева получила в июле 2017 года после свадьбы дочери Софии. Торжество в краснодарском дворце бракосочетаний поразило масштабом: живой концерт с участием Николая Баскова, Сосо Павлиашвили и Иосифа Кобзона, декорации из живых цветов, фейерверки и меню от лучших шеф-поваров региона.
Сама Хахалева эти данные опровергала: артисты, по ее словам, выступали «по дружбе», а расходы взял на себя бывший муж и отец дочери предприниматель Роберт Хахалев, позже оценивший мероприятие в 5 млн рублей.
Несмотря на то, что фигурантка скрылась за пределами России, уголовное производство в ее отношении продолжается — в рамках расследования бывшей судье предъявили обвинения по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Вот только адвокат Хахалевой утверждает: искать бывшую кубанскую судью просто незачем. Он открыто называет улицу и город, где, по его данным, она сейчас проживает.