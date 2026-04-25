Семью Черновых лишили квартир и золота на 900 млн

Новым витком в деле Чернова стала его связь с бывшим председателем Совета судей России Виктором Момотовым, чье незаконно нажитое имущество на 9 млрд рублей также изъяли в доход государства. В иске Генпрокуратуры говорилось о том, что именно экс-глава крайсуда поспособствовал назначению Момотова на столь высокий пост. При том, что последний на тот момент какого-либо опыта работы в судебной системе или правоохранительных органах не имел.